التحقيقات الأولية تشير إلى اشتعال النيران بالطائرة الأوكرانية المنكوبة قبل سقوطها

وكالات(صدى):

ذكر التقرير المبدئي الذي أصدره المحققون في حادث تحطم طائرة ركاب أوكرانية بعد قليل من إقلاعها من طهران أمس الأربعاء أن النيران اشتعلت بالطائرة قبل الحادث بقليل.

وأشار التقرير الصادر عن هيئة الطيران المدني بإيران إلى أقوال شهود على الأرض وفي طائرة كانت تحلق على ارتفاع عال ذكروا فيها أن النيران كانت ناشبة في الطائرة وهي في الجو.

وكان الرئيس الأوكراني أعلن أمس الاربعاء انه سيتوجه إلى إيران لفتح تحقيق في حادث الطائرة المنكوبة.