شائعة تهديد إيران لدبي..الاصطياد في الماء العكر عادة قطرية لا تنتهي

نايف السالم(صدى):

كعادتها قناة الجزيرة القطرية، التي سرعان ما تروج لشائعات لا أساس لها من الصحة، في محاولات للنيل من الدول العربية، تحدثت عن تهديد الحرس الثوري الإيراني باستهداف دبي في حال ردت أمريكا على الضربات التي وجهتها طهران لقواعدها العسكرية.

وفي هذا السياق سخر نائب رئيس شرطة أبو ظبي السابق ضاحي خلفان، من تلك الكذبة التي روجها البوق القطري.

وفي إشارة إلى فشل أكاذيب الحمدين اللحظية مثلها مثل فقاعة الصابون سرعان ما تختفي دون أثر، قال خلفان: الإشاعات التي تروجها قطر عن دبي، تموت في أقل من 24 ساعة.

وكان المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أكد أن ما تم تداوله من اشاعات حول مزاعم بتهديدات موجهه لإمارة دبي لا يستند لأي مصدر رسمي من أي مؤسسة في الحكومة الإيرانية، كما لم يصدر مثل هذا التهديد عن أي مسؤول إيراني.

اقرأ أيضًا: