بالصور..ابنة ملك الأردن تجتاز مرحلة التدريب كطيار على طائرات الجناح الثابت

عمّان(صدى):

قلد ملك الأردن الملك عبدالله الثاني، ابنته الأميرة سلمى، جناح الطيران، وذلك بعد اجتيازها دورة الطيران ومتطلبات الحصول عليه، وإتمامها ساعات الطيران الأكاديمي والعملي.

وتعتبر الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، أول فتاة أردنية استطاعت اجتياز مرحلة التدريب الأساسي كطيار على طائرات الجناح الثابت.

وبذلك انضمت الأميرة سلمى إلى العديد من أفراد أسرتها الملكية، إناثًا ورجالًا، الذين ينخرطون على مدى العقود التي مضت في الخدمة العسكرية سواء الجوية أو البرية.