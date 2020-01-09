أبها(صدى):

وثقت مجموعة من الصور، مشاهد مبهرة من فعاليات افتتاح واجهة عسير البحرية، أمس الأربعاء.

وأظهرت الصور مناظرًا خلابة، خلال الافتتاح، إضافة إلى تواجد العديد من الأشخاص الذين استمتعوا بتلك اللوحة الفنية.

يذكر أن مشروع الواجهة البحرية بمركز الحريضة، الذي افتتحه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، واحداً من مفاخر الوطن في مشروعات الشواطئ ومنجزات السياحة الوطنية.

ويعد وجهة شاطئية لقضاء أحلى اللحظات مع الأسرة بين المسطحات الخضراء والدروب الفسيحة والجلسات الشاطئية والفعاليات المختلفة.