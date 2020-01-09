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بالفيديو..الكشف عن تدشين بوابة خاصة بخدمات تأجير السيارات قريبًا

بالفيديو..الكشف عن تدشين بوابة خاصة بخدمات تأجير السيارات قريبًا
علي القحطاني(صدى):

أكد مدير عام النقل بالسيارات الصغيرة في الهيئة العامة للنقل، المهندس ماجد الزهراني، أنه سيتم تدشين بوابة خاصة بخدمات تأجير السيارات الشهر المقبل.

وأوضح الزهراني خلال لقاءه ببرنامج تم، أن العقد الموحد في مراحله النهائية، مشيرا إلى أن بوابة التأجير ستعني بخدمات السيارات كمرحلة أولى، وستشمل تأجير الشاحنات في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الهدف من البوابة، ضمان حقوق المؤجر والمستأجر، حتى لا تكون هناك سيارة للإيجار بدون تأمين، أو غير صالحة أو عليها مطالبات لجهات أمنية.

 

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