رسالة الأمير خالد بن سلمان للشعب العراقي

حمود العنزي(صدى):

وجه نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، رسالة إلى الشعب العراقي، بالتزامن مع الأحداث التي تشهدها المنطقة.

وقال الأمير خالد في رسالته: تقف المملكة وقيادتها دوماً مع العراق الشقيق ومع شعبه العزيز، وستبذل مافي وسعها لتجنيبه خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية، وأن يحيا شعبه الكريم في رخاء بعد ما عاناه من ويلات في الماضي.

وتابع سموه: كل محب للعراق يريد له اليوم أن يتجنب الاضطرابات وكل ما يؤثر سلباً على أمنه واستقراره، وأن يستنهض همة شعبه لتعزيز دوره في عمقه العربي، وبلوغ المكانة التي تليق بما حباه الله من إمكانيات وطاقات.

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