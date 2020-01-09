بالفيديو..شخصان يشاهدان تدريبات برشلونة من شرفة المنزل

ماجد محمد(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، وقوف شخصين في شرفة منزلهما يشاهدان تدريبات فريق برشلونة، بملعب نادي الاتحاد.

ونشر حساب نادي برشلونة الإسباني مقطع الفيديو، معلقًا: في المكان المناسب والتوقيت المناسب، ليس من المعتاد أن تشاهد نجوم برشلونة يتدربون تحت شرفة بيتك.

ومن المقرر أن يواجه برشلونة، فريق أتلتيكو مدريد، اليوم الخميس، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.