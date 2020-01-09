بالفيديو..سفير ليبيا لدى غينيا ينشق عن حكومة الوفاق
انشق القائم بالأعمال في سفارة ليبيا في غينيا صبري بركة، عن حكومة الوفاق، موضحًا أن سفارته باتت تتبع البرلمان الليبي والحكومة التابعة له.
ووصف بركة، حكومة الوفاق بـ حكومة الصخيرات، موضحًا أنها استدعت الاستعمار التركي اعتقادًا منها بأنه سينقذها من غضب الشعب الليبي الرافض للتبعية والرافض للاستعمار.
وأضاف بركة: الشعب الليبي وضع ثقته في قيادة الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ومنحها الثقة لإعادة تنظيم الوطن وحمايته من الإرهاب والإخوان.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 32315 ] نشر منذ 1 ساعة
ممتاز جدا
سلطان[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 35 دقيقة
اللهم زد وبارك في المنشقين .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53346 ] نشر منذ 8 دقائق
قادح👍