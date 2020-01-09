بالفيديو..سفير ليبيا لدى غينيا ينشق عن حكومة الوفاق

طرابلس(صدى):

انشق القائم بالأعمال في سفارة ليبيا في غينيا صبري بركة، عن حكومة الوفاق، موضحًا أن سفارته باتت تتبع البرلمان الليبي والحكومة التابعة له.

ووصف بركة، حكومة الوفاق بـ حكومة الصخيرات، موضحًا أنها استدعت الاستعمار التركي اعتقادًا منها بأنه سينقذها من غضب الشعب الليبي الرافض للتبعية والرافض للاستعمار.

وأضاف بركة: الشعب الليبي وضع ثقته في قيادة الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر ومنحها الثقة لإعادة تنظيم الوطن وحمايته من الإرهاب والإخوان.

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