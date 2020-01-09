حقيقة انتقال لاعب أولمبياكوس اليوناني للاتحاد

طلال الغامدي(صدى):

نفت تقارير انتقال مهاجم نادي أولمبياكوس اليوناني يوسف العربي إلى نادي الاتحاد، مؤكدة أن الأمر مجرد شائعات.

وكانت أنباء قد ترددت عن اقتراب نادي الاتحاد من الحصول على توقيع النجم المغربي يوسف العربي، المحترف في صفوف أولمبياكوس اليوناني، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتأكد بشكل نهائي أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، حيث لم يتم إثبات بأن اللاعب المغربي سيرتدي قميص الاتحاد خلال الفترة المقبلة، كما أن إتمام الصفقة في هذه المرحلة يعد صعبًا للغاية، حيث أصبح أصبح عنصرًا أساسيًا في الفريق اليوناني.