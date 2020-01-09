3 شروط للاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا

علي القحطاني(صدى):

أعادت الإدارة العامة للمرور، التذكير بشروط الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا، من خلال منصة أبشر.

وفيما يلي ثلاثة شروط حددتهم الإدارة للاعتراض الإلكتروني على المخالفات:

– ألا تتجاوز مدة المخالفة المرورية 30 يومًا من تاريخ تسجيلها.

– لايمكن الاعتراض على مخالفة تم تقديم الاعتراض عليها مسبقا من خلال أبشر، وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة.

– عند وجود اعتراض آلي مفتوح لنفس المعترض قيد المعالجة، لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد.

وأشارت الإدارة إلى أن معلومات المخالفة، تعرض مع الصور على هيئة تقرير، ويسمح بمشاهدة تقرير المخالفة مرتين فقط خلال 30 يوما من تاريخ تسجيل المخالفة.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور، سمحت بتقديم الاعتراضات على المخالفات التي تسجل سواء من الرصد الآلي أو من خلال رقم المرور، للتسهيل على المواطنين عند الاستعلام عن المخالفات المرورية.

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