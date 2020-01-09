استمرار هطول العروض المغرية على إدواردو

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير برازيلية، عن اهتمام الأندية بالاستفسار عن لاعب الهلال كارلوس إدواردو، وذلك تزامناً مع دخوله الفترة الحرة.

ومن بين الأندية التي تفكر في التعاقد مع إدواردو ، نادي غريميو البرازيلي، لكن أشارت التقارير أن النادي يشعر بالخوف من قيمة اللاعب والتي تبلغ 6 مليون يورو.

ومن الأندية المحلية التي تسعى لضم إدواردو نادي الوحدة أيضًا، وذلك خلال الفترة المقبلة من أجل تدعيم صفوفه الهجومية.

وكان إدواردو، قد عاد إلى تدريبات فريقه أمس الأربعاء، عقب شفائه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وحقق اللاعب البرازيلي مع الهلال شبكة ألقاب مع الزعيم ولعب سابقا في صفوف أندية نيس الفرنسي وبورتو واستوريل البرتغالي وايتوانو وجريميو بيريري البرازيلي.