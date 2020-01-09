تفاصيل اعتقال «مزواجة» جمعت بين 3 رجال

مليكة فؤاد(صدى):

واجهت سيدة من الجنسية المغربية مقيمة في إسبانيا، تهمة الجمع بين 3 أزواج.

وفور وصول السيدة إلى بلادها، ألقت السلطات المغربية القبض عليها، بعدما تقدم زوجها الثالث بشكوى ضدها فور اكتشافه أنها «مزواجة».

وتزوجت السيدة لأول مرة منذ ثلاث سنوات وأنجبت طفلة، ثم انفصلت عن زوجها دون طلاق رسمي، لتعقد قرانها على زوجها الثاني وهو مهاجر مغربي تركته بنفس الطريقة.

وتزوجت المتهمة بشخص ثالث مقيم خارج المغرب، وهو الذي اكتشف حقيقتها، ليتقدم بشكوى ضدها ويتم اعتقالها.

ومن المقرر أن تمثل المتهمة أمام المحكمة اليوم الخميس.