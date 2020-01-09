اعتزال حمدالله اللعب في منتخب بلاده يحرمه من الانتقال للدوري الإنجليزي

نواف السالم(صدى):

تسبب قرار اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق النصر، باعتزال اللعب دوليًا مع منتخب بلاده، في حرمانه من الانتقال واللعب في الدوري الإنجليزي.

وكشف مصدر بالأندية الأوروبية، أن حمدالله لا يستطيع اللعب للدوري الإنجليزي، لأنه لا يستطيع أي لاعب غير أوروبي أن يلعب بالدوري الإنجليزي إلا في حال مثّل منتخب بلاده بنسبة 75% في آخر ثلاث سنوات.

ويترتب على ذلك بطبيعة الأمر، أن كل ما ذُكر عن انتقال حمدالله لنادي أستون فيلا، لا صحة له.

وكان حمدالله اتخذ قرارًا، في وقت سابق باعتزال اللعب دوليًا مع المنتخب المغربي، وذلك بعد استبعاده من القائمة التي شاركت في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أُقيمت في مصر.

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