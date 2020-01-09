رابح صقر يتنازل عن عوده في تكريمه: «سأترك أصدق أصدقائي»

أميرة خالد(صدى):

يعتبر الفنان والملحن رابح صقر أحد أهم الأسماء المؤثرة في خارطة الأغنية الخليجية على مستوى الحفلات الغنائية، حتى بات رقماً ثابتاً في المهرجانات المحلية والإقليمية، وهو يملك شخصية فنية قوية وأصبح أكثر انفتاحاً على الموسيقى الغربية واللاتينية والإفريقية.

وتأتي «ليلة صقر الأغنية الخليجية» تكريماً لمسيرة حافلة بالنجاحات للفنان رابح صقر يوم الجمعة القادم على مسرح فنان العرب محمد عبده. ومنذ طرح التذاكر، وفي فترة وجيزة، تم حجز جميع مقاعد الحفلة.

أكد الفنان صقر لقناة «العربية» على أنه في ليلة تكريمه سيقوم بطرح آلة العود في مزاد علني خلال الحفل، وهي الآلة التي عزف بها أهم أعماله ومنها «أنت ملك»، و«النجم البعيد»، و«على كيفك»، و«الصمت»، كما عزف عليه أغنية للفنان عبدالمجيد عبدالله «والله فاضي» وغيرها من الأغاني الخالدة.

وقال رابح عن عوده: «هذا العود يعتبر من أصدق أصدقائي، ولحنت به أجمل ألحاني، وهو غالٍ عليّ، وظل يرافقني طوال مسيرتي الفنية منذ عام 2014، وكلي ثقة أن من سيحصل عليه سيكمل ما بدأت به».

ويذكر أن ليلة الصقر ستتضمن معرضاً خاصاً يحتوي على أهم مقتنيات الفنان رابح صقر التي لم يسبق أن تم عرضها، والتي شارك بها فنياً على المستويين المحلي والعربي.