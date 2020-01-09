«‏الجبير» : السعودية ستقف مع العراق ليتجاوز كل ما يهدد أمنه

الرياض(صدى):

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، اليوم الخميس، أن المملكة ستقف مع العراق؛ ليتجاوز كل ما يهدد أمنه واستقراره وعروبته.

وقال ” الجبير ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏تنظر المملكة للأوضاع في العراق باهتمام وحرص، وتعمل لإبعاد هذا البلد الشقيق عن منزلقات الاقتتال والحرب، وليحيا أبناؤه بما يستحقه من تنمية وازدهار وأمن “.

وأضاف عادل الجبير؛ مؤكدًا على حرص المملكة على أمن العراق؛ حيث قال: ” ستقف المملكة إلى جانب العراق ليتجاوز كل ما يهدد أمنه واستقراره وانتمائه لعروبته “.