مراسلين «الجزيرة» أكثر من الصواريخ الإيرانية والنهاية الضحايا صفر!

طلال الضوي(صدى):

أظهرت قناة الجزيرة القطرية عدة مراسلين من العراق لتغطية الحدث الأبرز للهجوم الصاروخي الإيراني المزعوم ولم تخلوا من السخرية على الصواريخ الإيرانية التي قصفت قاعدة عين الأسد الأميركية في العراق لقصف صاروخي ولم يسقط عنها ضحايا بالرغم انها تضم جنودا أمريكيين في العراق!.

وكان الحرس الثوري الإيراني اصدر بيانًا، قال فيه، إن العملية جائت انتقاما لمقتل القائد الإيراني البارز قاسم سليماني بغارة جوية نفذتها القوات الأمريكية ،ولقد حان الوقت للوفاء بوعد صادق ،والانتقام من خلال عملية ناجحة تسمى عملية ما سمته بالشهيد سليماني ، قام المحاربون الشجعان في سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني بضرب غارة جوية إرهابية واحتلالية مقرها الولايات المتحدة تدعى عين الأسد ، برمز مقدس أو زهرة.