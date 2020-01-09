جامعة جازان تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة جازان عن وجود وظائف شاغرة للرجال، على بند الأجور والمستخدمين عن طريق المسابقة الوظيفية.

وتضمنت الوظائف : سائق (المرتبة 33) – كليات وإدارات الجامعة بمختلف محافظات منطقة جازان – المؤهل لا يقل عن الابتدائية ولا يزيد على الثانوية العامة – رخصة قيادة عمومي (نقل ثقيل) سارية المفعول.

ومُراسل (المرتبة 33): كليات وإدارات الجامعة بمختلف محافظات منطقة جازان – المؤهل لا يقل عن الابتدائية ولا يزيد على الثانوية العامة – رخصة قيادة.

و سائق (المرتبة 33): – محافظة الدرب – المؤهل لا يقل عن الابتدائية ولا يزيد على الثانوية العامة – رخصة قيادة عمومي (نقل ثقيل) سارية المفعول.

وعامل (بند الأجور- فئة أ): – كليات وإدارات الجامعة بمختلف محافظات منطقة جازان – شهادة مهنية في صيانة السيارات لا تقل عن ستة أشهر.

ويذكر أن المسابقة مخصصة لمن ليسوا على رأس العمل الحكومي، أو من كانت له خدمة سابقة بالدولة، التقيد بالمؤهلات العلمية، والخبرات المطلوبة والموضحة بالإعلان أمام كل وظيفة، الخبرات المطلوبة والصادرة من القطاع الخاص يوضح فيها مسمى الوظيفة، وبداية ونهاية الخدمة، وبيان يثبتها من التأمينات الاجتماعية.

وعلى الراغبين الدخول في المسابقة ممن تتوفر فيهم الشروط التقدم حضوريًّا بمستنداتهم لمقر كلية إدارة الأعمال (الإدارة العُليا سابقًا- مسرح الجامعة).

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