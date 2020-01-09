مغرد يتهم الكاتب أحمد الشمراني بالسطو على تغريدة حمود ابوطالب
اتهم المغرد علي مكي الكاتب أحمد الشمراني بالسطو على تغريدة الكاتب حمود ابوطالب، حيث وضع تاريخ التغريدتين ليثبت اتهامه.
وقال المغرد : تغريدة الكاتب حمود ابوطالب كانت في الثالث من يناير و تغريدة أحمد الشمراني كانت 4 يناير، يا ترى ما حكم سرقة الكلام والعبارة والكتابة هنا؟ هل تُقطع يد سارق الكلام؟.
وأضاف : في اعتقادي، في كل حال، أنه إذا كان اللص جاهلاً فعلينا أن نغضّ الطرف ونتجاهل الجُبناء !
وتضمنت التغريدة : ” العناوين ” المانشيتات فن صحفي من أجملها مانشيت لصحيفة الجارديان ” سليماني ترد الشرق الأوسط مليئا بالجثث لكنه أخيرًا انضم إليها”.
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