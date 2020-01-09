مغرد يتهم الكاتب أحمد الشمراني بالسطو على تغريدة حمود ابوطالب

نايف السالم(صدى):

اتهم المغرد علي مكي الكاتب أحمد الشمراني بالسطو على تغريدة الكاتب حمود ابوطالب، حيث وضع تاريخ التغريدتين ليثبت اتهامه.

وقال المغرد : تغريدة الكاتب حمود ابوطالب كانت في الثالث من يناير و تغريدة أحمد الشمراني كانت 4 يناير، يا ترى ما حكم سرقة الكلام والعبارة والكتابة هنا؟ هل تُقطع يد سارق الكلام؟.

وأضاف : في اعتقادي، في كل حال، أنه إذا كان اللص جاهلاً فعلينا أن نغضّ الطرف ونتجاهل الجُبناء !

وتضمنت التغريدة : ” العناوين ” المانشيتات فن صحفي من أجملها مانشيت لصحيفة الجارديان ” سليماني ترد الشرق الأوسط مليئا بالجثث لكنه أخيرًا انضم إليها”.