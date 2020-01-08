أمير منطقة القصيم يستقبل وفداً من جامعة سليمان الراجحي

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم حفظه الله في مكتبه رئيس مجلس أمناء جامعة سليمان الراجحي الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الراجحي وأعضاء من مجلس الأمناء والإدارة وعدد من عمداء وموظفي الجامعة بمناسبة موافقة مجلس الوزراء الموقر على تحويل كليات سليمان الراجحي إلى جامعة أهلية بمسمى جامعة سليمان الراجحي.

وقد أكد سمو أمير المنطقة سعي حكومة خادم الحرمين الشريفيين وسمو ولي عهده حفظهما الله من خلال الجامعات إلى تحقيق رغبات وطموحات شباب وشابات المستقبل بتنويع المجالات والتخصصات والجامعات.

وأكد سموه فخره واعتزازه بهذا الصرح المتميز والذي توجت مسيرته ومنجزاته بتحويله إلى جامعة تخدم الوطن.

وتمنى سموه كل التوفيق والنجاح للجامعة في مسيرتها.

وأعرب رئيس مجلس الأمناء عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه غير المستغرب وتشجيعه التعليم بالمنطقة لتحقيق تطلعات القيادة.

من جانبه أكد المشرف العام على الجامعة أ. د عبدالرحمن بن محمد المزروع استمرارية الجامعة في الاهتمام بمخرجات التعلّم كيفًا لا كمًّا في التخصصات التي تخدم الوطن وتلبي احتياجات سوق العمل، مكرراً الشكر لسمو أمير المنطقة على عنايته الدائمة بالحركة التعليمية في المنطقة.