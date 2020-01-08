كريم بنزيما ينشر صورة لقميصه باللغة العربية

ماجد محمد(صدى):

نشر الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، صورا تظهر قميصه مع النادي الملكي يحمل أرقاما واسما باللغة العربية، قائلًا إنه كان يتمنى التواجد في السوبر الإسباني.

ولن يشارك بنزيما رفقة ريال مدريد اليوم الأربعاء، أمام فالنسيا في نصف نهائي السوبر الإسباني بالمملكة بسبب الإصابة، حيث غاب اللاعب عن بعثة النادي في المملكة.

كما لم يعلن ريال مدريد حتى الآن عن ارتداء القميص الذي يحمل أسماء وأرقاما عربية، كما لم يوضح كونه للمباراة أو نسخة خاصة منه أصدرته الشركة المنتجة للقمصان بمناسبة إقامة السوبر الإسباني في المملكة.

في حين قام نادي يوفنتوس الإيطالي بارتداء قمصان تحمل أسماء باللغة العربية خلال مباراة السوبر الإيطالي التي خسرها في جدة أمام لاتسيو.