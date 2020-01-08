بالصور.. وداد سيري من الشهرة إلى الجنون بدأت بالقصبي وانتهت في أحد القصور

مليكة فؤاد(صدى):

تواصل المغربية وداد سيري، خروجها عن المألوف في صورها في موقف أصبحت أقرب للجنون؛ حيث خرجت في صورة وهي تخرج لسانها بشكل غريب، كما أقدمت ظهرت في صورة أخرى وهي أشبه بالعنكبوت وكأنها كانت في عرض راقص وعلى مايبدو من الصور في أحد القصور الفاخرة.

ويأتي ذلك بعد سلسلة طويلة من خروجها عن النص مع الفنان ناصر القصبي في برنامج ” عرب جوت تالنت ” ، حين أعلنت على الهواء بأنها تحبه وسط دهشه القبصبي والجمهور الحاضر لمشاهدة العرض.

جرأة وداد سيري قادتها إلى مشاهد جريئة عبر سلسلة من الفيديوهات التي تجاوزت الخطوط الحمراء ، لكنها في هذه المرة يبدو أنها أرادت أن تجرب الجنون بعد الشهرة.