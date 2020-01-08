الشباب يتفق مع عبدالله الزوري للانتقال إلى صفوف الفريق

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر أن نادي الشباب يتفق مع الدولي السابق عبدالله الزوري للانتقال إلى صفوف الفريق في صفقة انتقال حر بعد دخوله فترة الأشهر الستة.

ويذكر أن عقد الزوري ينتهي مع الوحدة بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق خلال الفترة الحالية، على أن ينتقل له خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة الشباب بقيادة خالد البلطان، فتحت باب المفاوضات مع الوحدة، بعد دخول الزوري فترة الستة أشهر الحرة.