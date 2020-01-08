بالفيديو.. زياد العنزي: التوقيع على «كمبيالة فارغة» لمكاتب تأجير السيارات مخالف للأنظمة

علي القحطاني(صدى):

أكد زياد العنزي، وهو صاحب تجربة في تأجير السيارات، اليوم الأربعاء، أن مكاتب تأجير السيارات تخالف أنظمة هيئة النقل بخصوص التوقيع على ” كمبيالة فارغة “.

وأوضح ” العنزي ” خلال مشاركته في برنامج ” تم ” على فضائية ” SBC ” أن: ” مكاتب تأجير السيارات يجعلونك توقع على كمبيالات فاضية مع العلم أن التأمين على السيارة المستأجرة “شامل الشامل” ويأخذون 20 ريال في اليوم ” .

وفي السياق نفسه، قال المهندس ماجد الزهراني، أنه هناك شركات لتأجير السيارات مسموح فيها بعدد كيلومترات أخرى تختلف، وهي علاقة تجارية بين مؤجر ومستأجر؛ لافتًا إلى أنه لا توجد مخالفة على تحديد الكيلومترات فالسوق مفتوح؛ مضيفًا: ” إذا وجد تلاعب في موضوع التأمين يستطيع الإبلاغ من خلال التواصل مع الهيئة عن طريق 938 ” .

#تم | هل هناك حق لمكاتب تأجير السيارات أن يحدد فيها عدد كيلوات مُعين؟. م. ماجد الزهراني يرد. #سوق_تأجير_السيارات pic.twitter.com/C1KONDpgs6 — برنامج تم (@TammTalkShow) January 8, 2020

#تم | زياد العنزي: مكاتب تأجير السيارات يجعلونك توقع على كمبيالات فاضية مع العلم أن التأمين على السيارة المستأجرة "شامل الشامل" ويأخذون 20 ريال في اليوم.#سوق_تأجير_السيارات pic.twitter.com/9ANk7gfhV2 — برنامج تم (@TammTalkShow) January 8, 2020