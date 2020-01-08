عبدالرحمن بن مساعد: التصعيد بين أمريكا وإيران مسرحية كوميدية

نايف السالم(صدى):

علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الأربعاء، على الأحداث المتصاعدة في المنطقة بعدما ضربت إيران قاعدة عين الأسد الجوية الأمريكية في محافظة الأنبار العراقية وقاعدة أخرى في أربيل بصواريخ باليستية، ردا على مصرع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وقال عبدالرحمن بن مساعد، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏بعيدًا عن مسرحية الأمس الكوميدية.. انحسار شبح الحرب وخفض التصعيد بين أمريكا وإيران أمر جيد فالحرب ليست في مصلحة أحد “.

وأضاف ” بن مساعد ” : ” هذا أمر تدركه جميع الأطراف المعنية بالصراع في المنطقة ..والعالم بأجمعه تقريبًا دعا لعدم التصعيد ولضبط النفس لأن هذه الحرب لو وقعت لن يقتصر ضررها على المنطقة فقط ” .

وتابع:” ‏‏لم يكن ينقص الضربة الإيرانية مساء الأمس إلّا توزيع هذه الدعوة على القنوات قبل يوم منها:- يسر الحرس الثوري الإيراني والقوات الأمريكية في العراق دعوتكم لحضور القصف الصاروخي على قاعدة عين الأسد غدًا في تمام الساعة الثانية صباحًا وبحضوركم يتم لنا الفرح والسرور ” .