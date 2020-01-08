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    يناير

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  3. الفنانة وعد تنتقد تصرف بعض الفتيات والسبب

الفنانة وعد تنتقد تصرف بعض الفتيات والسبب




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