بالفيديو.. الشيخ خالد القاسمي يتعرض لحادث في رالي السعودية

ماجد محمد(صدى):

تعرض الشيخ خالد القاسمي لحادث أثناء مشاركته في رالي داكار “السعودية 2020″ خلال الجولة الثالثة، اضطر إلى الانسحاب من المنافسة.

وحرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة ، والأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، على زيارته.

ويشهد رالي داكار السعودية 2020 مشاركة 556 سائقا من 62 دولة حول العالم، من بينهم 47 سائقا مخضرما شاركوا في 10 نسخ على الأقل من داكار، كما ستكون صحراء المملكة شاهدة على مشاركة 85 متسابقا يشاركون للمرة الأولى في السباقات.