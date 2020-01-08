«الإسكان التنموي» :تسليم وحدات لـ 14 ألف أسرة

علي القحطاني(صدى):

أشاد مواطنون بتسلمهم وحداتهم السكنية ضمن مشروع الإسكان التنموي الذي يستهدف الأسر السعودية الأشد احتياجاً، داعين الله عز وجل بأن يحفظ خادم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويوفقه لما فيه الصواب دائما وينصره على الأعداء.

ويحرص خادم الحرمين دائما على توفير السكن الملائم لهذه الفئة، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم، وجعل ذلك في أولويته ومحل اهتمامه الشخصي، وكذلك سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يضع ملف الإسكان ضمن أولوياته، حيث أكد مراراً أنه سوف تكون هناك مئات الآلاف من وحدات الإسكان لتوزيعها على المواطنين المستحقين.

والإسكان التنموي هو أحد مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، يعنى بتوفير السكن الملائم للأسر ذات الدخل المنخفض، وتتولى 300 جمعية أهلية التنسيق لتمليك الأسر المستحقة، حيث ترفع هذه المبادرة نسبة تملك مستفيدي الضمان إلى 67%.

وحصلت أكثر من 14 ألف أسرة ضمانية على مساكن بنظام الانتفاع خلال عام 2019، عبر تخصيص 11 مليار ريال لتوقيع عقود لتوفير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية في 2020.