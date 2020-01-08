تغريم لاتسيو 20 ألف يورو بسبب العنصرية ضد بالوتيلي

طلال الغامدي(صدى):

غرم الاتحاد الايطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء ، نادي لاتسيو الإيطالي بمبلغ 20 ألف يورو ، لما صدر من جماهيره من هتافات عنصرية ضد اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي لاعب نادي بريشيا الإيطالي ، في مباراة الفريقين يوم الأحد الماضي .

وطلب قاضي المجموعة الأولى جيراردو ماستراندريا أن يتولى المدعي العام لاتحاد كرة القدم الإيطالي معالجة تفاصيل إضافية عن القضية لتحديد من أين جاءت الهتافات في الاستاد ، ولتقييم دور لاتسيو في تحديد المسؤولين عنها .

وكانت مباراة الأحد الماضي توقفت لبضع دقائق بعد فترة قصيرة من نصف ساعة ، وتم الإعلان عن وقف الهتافات للجماهير في الملعب في بريشيا وذلك بعد تقدم بريشيا بهدف سجله بالوتيلي ، الذي تعرض أيضًا لاعتداءات عنصرية في وقت سابق من المباراة .