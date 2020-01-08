  • الأربعاء 8

    يناير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. تغريم لاتسيو 20 ألف يورو بسبب العنصرية ضد بالوتيلي

تغريم لاتسيو 20 ألف يورو بسبب العنصرية ضد بالوتيلي

تغريم لاتسيو 20 ألف يورو بسبب العنصرية ضد بالوتيلي
طلال الغامدي(صدى):

غرم الاتحاد الايطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء ، نادي لاتسيو الإيطالي بمبلغ 20 ألف يورو ، لما صدر من جماهيره من هتافات عنصرية ضد اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي لاعب نادي بريشيا الإيطالي ، في مباراة الفريقين يوم الأحد الماضي .

وطلب قاضي المجموعة الأولى جيراردو ماستراندريا أن يتولى المدعي العام لاتحاد كرة القدم الإيطالي معالجة تفاصيل إضافية عن القضية لتحديد من أين جاءت الهتافات في الاستاد ، ولتقييم دور لاتسيو في تحديد المسؤولين عنها .

وكانت مباراة الأحد الماضي توقفت لبضع دقائق بعد فترة قصيرة من نصف ساعة ، وتم الإعلان عن وقف الهتافات للجماهير في الملعب في بريشيا وذلك بعد تقدم بريشيا بهدف سجله بالوتيلي ، الذي تعرض أيضًا لاعتداءات عنصرية في وقت سابق من المباراة .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *