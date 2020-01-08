موقف برشلونة من تجديد عقد المهاجم لويس سواريز خلال الفترة المقبلة

نواف السالم(صدى):

كشف تقرير، اليوم الأربعاء، عن موقف إدارة برشلونة من تجديد عقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الأوروغوياني لويس سواريز خلال الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير الإسبانية، إلى أنه على الرغم من السجل التهديفي المميز للأوروغوياني سواريز، إلا أن نادي برشلونة لن يتواصل مع وكيل اللاعب لتجديد العقد.

وقالت: “اتجاه برشلونة في الوقت الحالي هو التعاقد مع مهاجم من الطراز العالمي”.

كما أشار التقرير الإسباني إلى أن عقد سواريز سينتهي بعد أن يتخطى الـ34، وهو سن مناسب له للعب في دوريات أقل حدة من إسبانيا مثل الدوري الأمريكي، حيث تلقى خلال الفترة الأخيرة عدة عروض.