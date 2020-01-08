« الشهري » : مستعدون لمواجهة اليابان في كأس آسيا

ماجد محمد(صدى):

قال مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم سعد الشهري أن المنتخب مستعد لخوض المباراة الأولى أمام اليابان غداً, ضمن الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية .

وأضاف الشهري في مؤتمر صحفي اليوم قبل خوض مبارات الغد : إن البطولة تضم أفضل المنتخبات في قارة آسيا ، ورغم أننا نلعب في مجموعة تضم منتخبات تلعب بأساليب لعب مختلفة، لكننا سنحاول ما بوسعنا في كل المباريات.

وأكد أنه جرى الاستفادة في الفترة الأخيرة للاستعداد من تواجد جميع اللاعبين في المعسكر التدريبي، بعدما كان الفريق يتدرب لفترة بصفوف غير مكتملة. مضيفا أنه جرى وضع خطط للتعامل مع هذه المباراة.