شركة إماراتية تتكلف 350 ألف دولار لتهريب كارلوس غصن

بيروت(صدى):

أزاحت قناة ” CNBC ” الأمريكية، الستار عن تكلفة هروب رئيس شركة نيسان السابق، كارلوس غصن، من اليابان بمساعدة من شركة ” النطاق الأخضر ” ومقرها الإمارات، والتي دفعت 350 ألف دولار لشركة ” MNG ” التركية للشحن؛ لتهريبه.

وذكرت قناة يابانية إن غصن استقل قطاراً من طوكيو إلى أوساكا، برفقة عدد من الأشخاص الذين لم تحدد الشرطة اليابانية هويتهم بعد؛ فيما سافر برفقة عدد من الأشخاص تعمل الشرطة اليابانية حالياً على تحديد هوياتهم من خلال صور كاميرات المراقبة، وفق صحيفة يوميوري.

واستقل غصن سيارة تاكسي إلى فندق في أوساكا قرب مطار كانساي الدولي بعد ذلك؛ بينما تلقى لبنان، الخميس الماضي، مذكرة توقيف دولية أصدرتها الشرطة الدولية بحق كارلوس غصن، في حين بدأت تركيا تحقيقا في فراره الجريء من اليابان مرورا بإسطنبول.