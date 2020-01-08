‏ترامب: لم يصب أي أمريكي بأذى في الهجمات الإيرانية

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه لم يصب أي أمريكي أذى في الهجمات الإيرانية على القاعدتين الأمريكتين في العراق، التي استهدفتهما طهران فجر اليوم.

وأوضح ‏ترامب، في كلمته اليوم، أن هناك أضرار طفيفة في القاعدتين المستهدفتين، ‏قائلًا: ” سنرد على إيران بفرض عقوبات جديدة عليها.. والاتفاق النووي معها سينتهي قريبًا وعليها وقف دعم الإرهاب “.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن النظام الإيراني قتل 1500 من شعبه خلال الاحتجاجات الأخيرة، لافتًا إلى أنه يجب العمل على اتفاق جديد مع إيران، لافتًا إلى أنه سيرد على إيران بفرض عقوبات أكثر عليها؛ داعيًا القوى الكبرى إلى الانسحاب مما تبقى من الاتفاق النووي الإيراني.

وكانت إيران قد استهدفت قاعدة عين الأسد الجوية الأمريكية في محافظة الأنبار العراقية وقاعدة أخرى في أربيل بصواريخ باليستية، ردا على مصرع قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني سليماني.