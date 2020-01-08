ماج للتطوير تسلم مشروعها السكني «إم بي إل ريزيدنس» بحلول الربع الأول 2020

أبو ظبي(صدى):

أعلنت شركة ماج للتطوير، ذراع التطوير العقارية لمجموعة ماج القابضة، أن مشروعها السكني الجديد «إم بي إل ريزيدنس»، في منطقة أبراج بحيرات جميرا بدبي، يسير وفق المخطط والجدول الزمني المحددين له، حيث من المتوقع إتمامه بالكامل مع بدء تسليم الوحدات السكنية بحلول الربع الأول من العام 2020.

«إم بي إل ريزيدنس» مشروع متعدد الاستخدامات، ومجهز بجميع أنواع وسائل الراحة والمرافق التجارية والترفيهية لتقديم أسلوب حياة مميز في برج سكني مؤلف من 40 طابقاً 472 شقةً سكنية متكاملة الخدمات من غرفة أو غرفتين أو ثلاثة غرف نوم، وردهة من فئة 5 نجوم، وطابق النادي الصحي المجهز بأحدث الأجهزة الرياضية بالإضافة إلى طابق الخدمات الواقع في الدور العشرين، إلى جانب عدد من المحال التجارية.

وتصل القيمة التعاقدية للمشروع إلى 260 مليون درهم، فيما تعتبر شركة «علي موسى وأولاده للمقاولات» المقاول الرئيسي للمشروع الذي بدأ العمل فيه اعتباراً من الأول من يوليو 2017.

ويعتبر المشروع حالياً في المرحلة النهائية من إتمام الخرسانة للطابق الــ 40، لتصل نسبة الإنجاز الكلية إلى 72% من المشروع، وتتجاوز للأعمال الكهروميكانيكية 42%، فيما تتجاوز نسبة الانجاز في واجهة البرج 42%، ويتم الانتهاء من تشطيب شقه العرض الثانية حيث انتهى المقاول من الشقة الأولى ويتم الآن تحضير الأثاث حيث يتم تصميمه في إيطاليا.

وتم تصميم هذا المشروع الواقع على مساحة 758.875 ألف قدم مربعة، بعناية بالغة حيث أنه تطوير متعدد الاستخدامات، ويمكن اعتباره تحفة فنية لتوفير الراحة القصوى للسكان، حيث أن الشركة المطورة تهدف إلى خلق شعور بالملكية لمزج الفخامة والراحة معًا لخلق سحر بدرجة معينة مع اطلالات خلابة على البحر والبحيرة وبرج الماس الكبير.

وفي هذه المناسبة، قال طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة ماج للتطوير: «تم تصميم البرج السكني (إم بي إل ريزيدنس) لتوفير المنازل تضم وسائل الراحة المتميزة لنمط حياة راقِ يقدم تعريفًا جديدًا للفخامة والأناقة في منطقة مفعمة بالحياة لا تبعد عن المعالم السياحية والوجهات المركزية إلا على دقائق. وهذا يعنى أن السكان لن يشعروا بالملل أية لحظة، ويمكن لهم الاستمتاع بالعيش الفاخر على مقربة منافذ البيع بالتجزئة والمطاعم وأماكن الاستراحة في البرج، ويلبي المشروع احتياجات المقيمين ذوي الذوق الرفيع، ويوفر لهم الأمن والخصوصية لنمط حياة مميز في قرب أبرز المعالم السياحية في المدينة».

وأضاف: إن هذا البرج العصري يغطي جميع العناصر التقدمية ويعزز الشعور بالانتماء ما يجعله خيارًا مثاليًا هو النكهة العالمية والموقع الاستراتيجي داخل أحد المراكز الاقتصادية الرئيسية أبراج بحيرات جميرا أو جي ال تي التي تعتبر من أكثر المجمعات طلباً وإقبالاً في دبي، ما يجعله عنوانًا مثاليًا للعمل والعيش والمرح معا، حيث أنه يتمتع قدرة مميزة لجذب انتباه الجميع في أول نظرة.

ويتميز المشروع بتصاميم المعمارية الكلاسيكية والتشطيبات التي لا تشوبها شائبة ومجهز بردهة عصرية من فئة الخمس نجوم ومساحات ملهمة ومرافق ترفيهية من حوض سباحة مع إطلالة على الواجهة المائية وصالة رياضية وغرفة بخار وساونا ومنطقة للشواء وملعب للأطفال ومحلات البيع بالتجزئة، وموقفًا خاصًا للسيارات.

وقد تم تصميم البرج لإنشاء اتصال نشط مع بقية المجتمع دون المساومة على خصوصية المقيمين، بالإضافة إلى التشطيبات الراقية ووسائل الراحة تمنح فرصة الشعور بالسلام جنبا إلى جنب مع الفخامة.

وتقدم ماج للتطوير، خطة سداد متميزة للراغبين في شراء وحدة من وحدات هذا البرج العصري وتعتمد على دفع نسبة 5% عمد حجز الشقة تليها 45% خلال عمليات الإنشاء، وأخيرا دفعة نسبتها 50% عند التسليم.

عن ماج للتطوير

تعد ماج للتطوير، ذراع التطوير العقاري لمجموعة ماج، وتركز على المشاريع التي تعود بفوائد لمستثمريها وعملائها على المدى الطويل. وتعد إحدى أشهر الأسماء في قطاع العقارات المحلي، حيث تقدر مشاريعها الحالية بقيمة مليار دولار أمريكي. وحازت الشركة على شهادة الأيزو 9001:2008 في مجال جودة الأنظمة الإدارية، والتي تركز على الاستثمار والعوائد الطويلة الأجل.

وتقود شركة ماج للتطوير العديد من المشاريع التي توظف مفاهيم التطوير والابتكار الخاصة بمجموعة ماج، وتطبق استراتيجيتها التي تهدف لتكون الشركة صاحبة المبادرة والريادة في عالم التطوير العقاري.

بدأت مجموعة ماج أولى خطواتها في عالم الأعمال قبل ثلاثة عقود، وتطورت منذ بدايتها عام 1978 لتصبح مجموعة متميزة تضم أكثر من خمسين شركة ناجحة على امتداد الشرق الأوسط وأكثر من ألفي موظف، وتمتد نشاطات المجموعة لتغطي عدد كبير من النشاطات في مختلف القطاعات وأهمها التطوير العقاري، الهندسة والمقاولات، الصناعة والتجارة، الشحن، الخدمات والضيافة.