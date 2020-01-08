أمطار رعدية ورياح نشطة تسود أجواء المملكة غدًا الخميس

الرياض(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، عن توقعاتها بطقس الغد، حيث توقعت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية.

وذكرت الهيئة، أن الحالة تمتد لتشمل الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية؛ فيما تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنه يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، كما تبدأ درجات الحرارة با الانخفاض على الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة.