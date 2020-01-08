بوتين وأردوغان يتفقان على وقف إطلاق النار في ليبيا

وكالات(صدى):

اتفق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على وقف إطلاق نار في ليبيا؛ حيث قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بوتين وأردوغان، ناقشا في اتصال هاتفي الأوضاع في ليبيا والعراق، خاصة بعد مقتل قائد فيلق القدس ونائب رئيس الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وأكد لافروف إن أردوغان وبوتين، يدعوان إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، بدءا من يوم 12 يناير؛ حيث يطالبان جميع الأطراف في ليبيا الاجتماع معا على طاولة المفاوضات من أجل تحقيق السلام، على حد قوله.

ومن جانبه، صرح وزير الخارجية التركي، أن بلاده ستواصل أعمالها مع روسيا والأطراف الليبية؛ فيما عقب ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل فونتيليس، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد مستعد للتواصل مع كافة الأطراف الليبية لتنفيذ وقف لإطلاق النار.

وقال فونتيليس، في بيان أعقب اجتماعه برئيس المجلس الرئاسي لحكومة ” الوفاق ” الوطني الليبية، فائز السراج، ” استعداد الاتحاد الأوروبي للتواصل مع جميع أطراف النزاع في ليبيا لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والبدء بالعملية السياسية للتوصل لإنهاء الأزمة “.

وشدد المسؤول الأوروبي، على تحذيراته من ” عواقب التدخلات الخارجية ودورها في رفع حدة التوتر في طرابلس “، مؤكدا على ” دعم بروكسل لعملية برلين وجهود الأمم المتحدة في الشأن الليبي “.