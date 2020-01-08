العراق يرفض استخدام أراضيه لتصفية الحسابات

بغداد(صدى):

كشفت أنباء، اليوم الأربعاء، عن رفض العراق استخدام أراضيه لتصفية الحسابات، كما يعتزم استدعاء سفير إيران بعد ضرب قاعدتين تابعين للقوات الأمريكية على الأراضي العراقية فجر اليوم.

وكان المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عبد الكريم خلف، قد صرح: ” بعد منتصف الليل بقليل من اليوم الأربعاء تلقينا رسالة شفوية رسمية من قبل الجمهورية الإسلامية في لإيران بأن الرد الايراني على اغتيال الشهيد قاسم سليماني قد بدأ أو سيبدأ بعد قليل، وأن الضربة ستقتصر على أماكن تواجد الجيش الأمريكي في العراق دون أن تحدد مواقعها “.

وتابع: ” في نفس الوقت بالضبط اتصل بنا الجانب الأمريكي وكانت الصواريخ تتساقط على الجناح الخاص بالقوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل وفي مواقع أخرى “.

وأكد” خلف ” أن: ” العراق يرفض أي انتهاك لسيادته والاعتداء على أراضيه، فإن الحكومة مستمرة بمحاولاتها الجاهدة لمنع التصعيد واحترام الجميع لسيادة العراق وعدم التجاوز عليها وعدم تعريض أبنائه للخطر “.