بالفيديو.. المواطنون يتدربون على صيانة طائرات التورنيدو والتايفون

عادل الحربي(صدى):

تمكنت المملكة من صيانة الطائرات الحربية بالداخل ومن صناعة أجزاء من هذه الطائرات من خلال شركات محلية متخصصة.

وذكرت قناة العربية في تقرير لها أن السعوديين يتدربون في أكاديمية على صيانة طائرات التورنيدو والتايفون.

وأضافت: إن الأكاديمية مركز تأهيل وتدريب وينتقل المتدرب إلى المرحلة الأخرى للحصول على فرصة عمل في المملكة أو خارجها.

وأوضح التقرير أنه يوجد في الأكاديمية ورش عمل مؤكدا انه سيكون هناك أكاديمية أخرى في الرياض وجدة.