تسريح موظفين «أقرباء» مدير سابق في «جدة داون تاون».. والكشف عن السبب

وكالات(صدى):

قرر مجلس إدارة مشروع “جدة داون تاون” إنهاء عقود عمل موظفين أقارب أحد القيادات السابقة الذي استغل صلاحياته بتوظيفهم ضمن فريق الإدارة العليا والإشرافية.

وحسب “العربية” قالت مصادر مطلعة أنه تم فصل الموظفين بناء على التحقيقات التي كشفت أنه تم تعينهم بطرق غير نظامية وأنهم ليسوا مؤهلين لتلك الوظائف العليا.

كما أقرت إدارة المشروع: إعادة تقييم كافة التعيينات السابقة، وسعودة الإدارات العليا والإشرافية بالكامل، وسعودة الوظائف الفنية بنسبة 75%، بالإضافة إلى توفير “1256” وظيفة للسعوديين اعتباراً من شهر إبريل المقبل. مؤكدة أن التعيينات المقبلة ستتم بحسب معيار الكفاءة فقط.

وكان صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية قد أعلن في سبتمبر 2019 عن مشروع إعادة تطوير الواجهة البحرية في وسط كورنيش مدينة جدة، بهدف تحويلها إلى منطقة حيوية ووجهة سياحية وسكنية وتجارية فريدة لتصبح “جدة داون تاون الجديدة”.