كارلوس غصن يدافع عن نفسه في أول ظهور علني له بلبنان

بيروت(صدى):

أكد الرئيس السابق لمجموعة رينو – نيسان، كارلوس غصن ، في أول ظهور له بعد فراره من اليابان : أنه لم يكن امامه من خيار إلا الهروب من اليابان، لأنه ” كان يعد مذنبا ” قبل ثبوت الذنب عليه في قضايا التهرب الضريبي والفساد التي اتهم بها

وقال غصن خلال ندوة صحفية في العاصمة اللبنانية بيروت: إنه قرر التواصل مع وسائل الإعلام للحديث عن ما عاشه في اليابان من خرق لحقوقه وكرامته.

وأردف قائلا ” لا يمكنكم أن تتخيلوا ما عشته في اليابان.. تم تجريدي من حقوقي والنظام هناك لا يعترف بالقوانين الدولية والحقوق الإنسانية.. أنا هنا لأبرئ نفسي وأقول إن كل الادعاءات كانت خاطئة “.

وتابع ، انتزعوني بوحشية من أسرتي وأصدقائي وواجهت تهديدات بملاحقة عائلتي.. كما أن النائب العام كان يقول لي مرارا وتكرارا -سيسيء الوضع بالنسبة لك إذا لم تعترف- ، وكنت أقضي أكثر من 8 ساعات يوميا في الاستجواب دون حضور أي محام ومن دون التوصل إلى أي إثبات.

ويتهم القضاء الياباني غصن بأربع تهم تشمل عدم التصريح عن كامل دخله واستخدام أموال شركة نيسان التي أنقذها من الإفلاس، للقيام بمدفوعات لمعارف شخصية، واختلاس أموال الشركة للاستخدام الشخصي.