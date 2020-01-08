المحكمة الجزائية بمكة تحدد موعد محاكمة لص الآثار التركي

نايف السالم(صدى):

أعلنت المحكمة الجزائية بمكة عن محاكمة الوافد التركي المتهم بمحاولة سرقة الآثار من معرض عمارة الحرمين الشريفين مؤخرًا ، يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري.

وقال المحامي فايز السلمي بـ قناة الإخبارية إن ما قام به المتهم يعد مخالفًا للأنظمة ويعاقب شرعًا حسب النظام لافتًا إلى أنه سيعاقب استنادًا للمادة الثلاثين من نظام الإجراءات الجزائية.

ويذكر أن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة، قد قبضت في نوفمبر 2019 على وافد من الجنسية التركية، حاول سرقة بعض الآثار من معرض عمارة الحرمين الشريفين.