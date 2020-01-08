بالفيديو.. علامات الحزن ترتسم على وجوه عائلة خميس العويران خلال مراسم الدفن

طلال الغامدي(صدى):

ساد الحزن والحسرة عائلة نجم المنتخب الوطني وناديي الهلال والاتحاد السابق، الراحل خميس العويران خلال مراسم الدفن؛ حيث توفي أمس الثلاثاء، بعد معاناة مع المرض استمرت لأكثر من عام.

وكشف حساب الإخبارية – رياضة، الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، عن مقطع فيديو لتصريحات والد وشقيق الراحل خميس العويران وبعض من أفراد عائلته.

وتمنى والد خميس العويران الرحمة والمغفرة لنجله، مؤكدًا أنه كان يُطيعه باستمرار، فيما قال شقيقه وأفراد من عائلته أنه كان محبًا للجميع ويُرضي والديه، ودائمًا ما كان يودهم ويسأل عليهم.