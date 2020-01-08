تأهيل محيط ومداخل 5 مساجد تاريخية في عسير

محمد السعران(صدى):

وجّه أمين منطقة عسير الدكتور “وليد بن محمد الحميدي” البلديات التابعة للأمانة بتهيئة المناطق المحيطة بالمساجد التاريخية بالمنطقة والتي تبلغ 5 مساجد تاريخية في المنطقة، تمهيداً لتطويرها وتأهيلها ، وذلك تماشياً مع مبادرة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – لتطوير المساجد التاريخية والعناية بها وضمن مبادرات الأمانة لتأصيل الهوية العمرانية للمنطقة.

وتستهدف توجيهات سعادة الأمين تطوير وتأهيل محيط المساجد التاريخية بالمنطقة وكذلك مداخل القرى المؤدية إلى تلك المساجد ، حيث تقوم البلديات بالاهتمام بها وترميمها ومعالجة المظاهر التشوه البصري الذي قد يتواجد حول البعض منها أو في الطرق المؤدية لها بما يتماشى مع مكانتها وعراقتها وكذلك توفير اللوحات الإرشادية والتعريفية بالمواقع، بجانب توفير ساحات الإنتظار وعناصر فرش الفراغ والإضاءات وتقديم كافة الخدمات البلدية لها ، حيث بدأت فعليا في الوقت الراهن بتأهيل وتطوير المداخل والمخارج للمناطق المحيطة لخمسة مساجد تاريخية موزعة على مستوى المنطقة ضمن الخطة الأولى.

وقد أكد أمين منطقة عسير الدكتور “وليد الحميدي” بأن تلك الأعمال جاءت وفق التوجيهات الكريمة من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – لتطوير المساجد التاريخية و العناية بها، و حظيت تلك المساجد بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – ، مضيفاً أن عملية التطوير والتأهيل سوف تكون باهتمام وبمتابعة مباشرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، الذي يتابع سير تلك الجهود عن كثب وبشكل مستمر، حتى تظهر نتاج تلك الأعمال بأبهى صورة، وفق مجموعة من المعايير والاشتراطات التي تضمن التوافق مع القيمة التاريخية لهذه المساجد لتأصيل هويتها العمرانية و المعمارية .