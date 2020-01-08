قبل مواجهة الاتحاد.. فيديو طريف لـ ثنائي النصر في صالة الحديد

ماجد محمد(صدى):

نشر البرازيلي مايكون بيريرا المحترف في نادي النصر،اليوم الأربعاء، مقطع فيديو طريف مع زميله في الفريق عبدالرحمن الدوسري، قبل مواجهة الاتحاد.

ويذكر أن فريق النصر يستعد لمواجهة نظيره الاتحاد، في الثامنة وخمس دقائق مساء يوم الجمعة المقبل، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويحتل فريق النصر المركز الأول برصيد 29 نقطة من 13 مباراة في حين يحتل الاتحاد المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.