الفنانة شمعة محمد تنعي زوجها

مسقط(صدى):

نعت الفنانة العمانية شمعة محمد ، زوجها “ابو قيس” الذي وافته المنية أمس ، حيث توجهت له بالدعاء في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، قائلة : “دعاء لأبوقيس وقيصر الله يرحمه ويغمد روحه الجنه يارب العالمين… اللهم ثبته عند السؤال .. اللهم ثبته عند السؤال” .

وتوجه عدد كبير من نجوم الخليج الى شمعة محمد بواجب العزاء، على رأسهم المثل والمخرج الإمارات حبيب غلّوم الذي كتب: “نعزي إختنا وزميلتنا الفنانة العمانية شمعة محمد بوفاة زوجها بوقيس الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبر قلوبكم تعازينا القلبية يا أم قيس وللعائلة الكريمة إنا لله وإنا إليه راجعون”.

يُذكر ان لشمعة محمد من زوجها الراحل محمد سبيل من الأبناء سوسن، سيما، وقيس، وقيصر.