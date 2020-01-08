20 وظيفة للجنسين شاغرة في شركة الخليج

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الخليج للتدريب والتعليم من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، عن توفر 20 وظيفة شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل في ثلاث مدن بالمملكة (الرياض، ومكة المكرمة، والخبر)، من خلال (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات)؛ بينما التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 2020/01/08م وينتهي بتاريخ 2020/02/08م.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

1- مدير مشاريع (للنساء – وظيفة واحدة – الرياض):- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (إدارة الأعمال)، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، الوصف الوظيفي (تخطيط المشاريع الداخلية والخارجية وتوجيهها وتنسيقها، وإدارة جميع المراحل بدءاً من مرحلة التخطيط إلى المرحلة النهائية، ومراقبة تسليم العمل وفقاً لنطاق العمل المحدد والجداول الزمنية والموازنات المحددة).

وقالت أن الراتب (14,000 ريال)، بينما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا

2- مُساعد إداري (للنساء – وظيفة واحدة – مكة المكرمة):- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (لغة عربية)، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، الوصف الوظيفي (تنظيم واجبات المكتب، وتنسيقها وجدولتها وتنفيذها، وتقديم الدعم الإداري، وإعداد المراسلات والتقارير)؛ بينما الراتب (4,000 ريال)، والتقديم عبر الرابط التالي: هنا

3- مُمثل خدمة العملاء (للجنسين – العدد 15 وظيفة – الرياض):- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، الوصف الوظيفي (توفير معلومات حول المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، وحل المشكلات أو تصعيدها إلى المستويات الأعلى، واقتراح تدابير تصحيحية لاستباق استعلامات العملاء ومنع حدوث الشكاوى).

وأشارت إلى أن الراتب (4,400 ريال)، عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا

4- مُمثل خدمة العملاء (للنساء – العدد 3 وظائف – الخبر):- شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، الوصف الوظيفي (توفير معلومات حول المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، وحل المشكلات أو تصعيدها إلى المستويات الأعلى، واقتراح تدابير تصحيحية لاستباق استعلامات العملاء ومنع حدوث الشكاوى).

ويعد الراتب (4,000 ريال)؛ بينما التقديم على: هنا