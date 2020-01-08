شاعر سعودي يثير ضجة بسؤاله عن عدة طلاق « أصالة »

الرياض(صدى):

تزامناً مع إعلان الفنانة السورية أصالة نصري طلاقها من المخرج المصري طارق العريان ، أثار الشاعر السعودي الشاب محمد السكران حالة من الجدل والتعليقات بعد تغريدة نشرها قال من خلالها: “متى تقضي عدة أصالة”.

وأثار السكران حالة من الجدل؛ إذ تعرض لهجوم كبير بسبب هذه التغريدة، فبعضٌ رأى أن الشاعر السعودي استغل اسم الفنانة والضجة المثارة حولها من أجل لفت الأنظار، فيما رأى بعضٌ آخر أن الفنانة السورية تمر حاليا بأزمة صعبة ويجب عدم مضاعفة الأمر سوءا عليها، وأن محاولة تحويل الموضوع إلى دعابة هو أمر غير أخلاقي في هذا الوقت .

يُذكر أن محمد السكران هو شاعر سعودي من مواليد 1991، شارك في برنامج شاعر المليون في نسخته السابعة عام 2015-2016 وحصل على المركز الثالث، عرف عنه مواضيعه الشعرية المختلفة عن السائد، طرحه الجريء، وانتقاده الجهل والعادات البالية، أغلب قصائده تتمحور حول الإنسانية وقبول الآخرين بمختلف ألوانهم وأطيافهم، عرف عنه حب الشعر الساخر لتمرير رسالته عن طريقه، كما أنه يحظى بشهرة واسعة على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط.