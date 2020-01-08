بالصور.. الكويتي الجبري يفوز بجائزة سيف الملك لون الصفر‎ بمهرجان الإبل

عادل الحربي(صدى):

فاز الكويتي عبدالله ناصر عبدالله الجبري بالمركز الأول في مسابقة فئة جمل (50 جائزة سيف الملك) لون الصفر، التي أقيمت اليوم الأربعاء بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد.

وجاء ذلك وسط تنافسًا مثيرًا بين كويتيين وعشرة ملاك سعوديين، حيث استطاع عبدالله فهد عبدالله الشريع تحقيق المركز الثاني.

في حين حل سامي عبدالله هديب العتيبي في المركز الثالث، وجاء مسعود سعود مفلح الشيباني في المركز الرابع، وحل صاطي منور عويتق المطيري خامسًا.

وفيما يلي أسماء الملاك الفائزين في مسابقة فئة جمل (50 جائزة سيف الملك) :

1- الكويتي عبدالله ناصر عبدالله الجبري

2- عبدالله فهد عبدالله الشريع

3- سامي عبدالله هديب العتيبي

4- مسعد سعود مفلح الشيباني

5- صاطي منور عويتق المطيري

6- سلطان محمد علي السبيعي

7- ناصر علي عبيد العجمي

8- ضيف الله حجيلان ضيف الله المطيري

9- عبدالله عبدالعزيز علي السلطان

10- همل عايض همل العتيبي