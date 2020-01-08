شاهد.. إسعاد يونس بملابس ارتدتها قبل 26 عام

القاهرة(صدى):

نشرت إحدى المتابعات لبرنامج “صاحبة السعادة” التي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، مقطع فيديو أشعل مواقع التواصل الاجتماعي .

حيث ربطت الفتاة بين ملابس إسعاد يونس في الحلقة التي قامت بتقديمها في رأس السنة بحضور النجم راغب علامة ، وبين ملابسها في أحد المشاهد في مسلسل “سقوط في بئر سبع” .

وعلقت الفتاة على حلقة البرنامج عبر الصفحة الرسمية له على “فيسبوك”: “هو ده التايير اللي حضرتك لبستيه في مسلسل السقوط في بئر سبع؟، أصله كان عاجبني أوي؛ فعالق في ذاكرتي .ز ده يؤكد إن حضرتك عميقة جدًا وموضوعية وموزونة” .

يٌذكر أنه يعود المسلسل لعام 1994، وكان يشارك الفنانة إسعاد يونس في بطولته، الفنان سعيد صالح، وكانت أحداث المسلسل تدور حول قصة حقيقية للمخابرات المصرية والجاسوسية وأبطالها إبراهيم وإنشراح.