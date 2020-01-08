شاهد.. إسعاد يونس بملابس ارتدتها قبل 26 عام
نشرت إحدى المتابعات لبرنامج “صاحبة السعادة” التي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، مقطع فيديو أشعل مواقع التواصل الاجتماعي .
حيث ربطت الفتاة بين ملابس إسعاد يونس في الحلقة التي قامت بتقديمها في رأس السنة بحضور النجم راغب علامة ، وبين ملابسها في أحد المشاهد في مسلسل “سقوط في بئر سبع” .
وعلقت الفتاة على حلقة البرنامج عبر الصفحة الرسمية له على “فيسبوك”: “هو ده التايير اللي حضرتك لبستيه في مسلسل السقوط في بئر سبع؟، أصله كان عاجبني أوي؛ فعالق في ذاكرتي .ز ده يؤكد إن حضرتك عميقة جدًا وموضوعية وموزونة” .
يٌذكر أنه يعود المسلسل لعام 1994، وكان يشارك الفنانة إسعاد يونس في بطولته، الفنان سعيد صالح، وكانت أحداث المسلسل تدور حول قصة حقيقية للمخابرات المصرية والجاسوسية وأبطالها إبراهيم وإنشراح.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 845 ] نشر منذ 30 دقيقة
إسعاد يونس
إعلامية وكاتبه ومعادية للسعودية ويجب عدم منحها تأشيرة دخول
شاهدت إساءة لها