الرئيس الأوكراني: فريق تحقيق وإنقاذ سيتوجه إلى إيران الليلة

وكالات(صدى):

أعلن الرئيس الأوكراني اليوم الأربعاء ، أن فريق بحث وإنقاذ سيتوجه الليلة إلى إيران ،بعد حادث تحطم الطائرة.

وطالب الرئيس الأوكراني بفتح تحقيق جنائي في تحطم الطائرة الأوكرانية فوق طهران، التي لم ينجو منها أي من الركاب، مؤكدا أن أولوياته معرفة الحقيقة وتحديد الجهة المسؤولة عن الكارثة

وتحطمت صباح اليوم الأربعاء طائرة أوكرانية في طهران، كانت تقل على متنها 82 إيرانياً و63 كندياً و3 بريطانيين.

وأعلنت السلطات الأوكرانية أن الطائرة جديدة وتم فحصها قبل يومين. وأعلنت أوكرانيا في وقت لاحق، أنها ستبدأ غداً الخميس بحظر الرحلات الجوية الى إيران.