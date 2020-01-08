بالفيديو.. مسنه تخاطر بحياة حفيدها وتسقطه من ارتفاع 50 قدما عن الأرض لانقاذ قطتها

بكين(صدى):

تجردت مسنه صينية من الرحمة وعرضت حفيدها للخطر من أجل إنقاذ قطتها وذلك بعد تعلقها على حافة الطابق السفلي من شقتها بمقاطعة سيتشوان، جنوب غرب الصين.

وأظهر مقطع فيديو وثقه أحد جيران المسنه ، وتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، المسنة الصينية التي تُدعى “تانغ” بإسقاط حفيدها من الشرفة باستخدام حبل بدائي الصنع حتى تمكن من الوصول للقطة، حيث قام بوضعها في حقيبه صغيرة قبل أن تسحبه جدته مرة أخرى بمساعدة أحد أعمامه.

حاول الجيران التحدث مع جدة الطفل لإيقافها عن تنفيذ هذا العمل حفاظًا على حياته، حيث تبعد الشرفة ٥٠ قدمًا من الأرض، ولكنها لم تهتم واستمرت في إسقاطه ليُنقذ قطتها ولم تبالي بالخطر الذي كاد أن يودي بحياة حفيدها.